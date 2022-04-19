الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يسلّم ممثل بروكسل طلبًا لحصول أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى

زيلينسكي
زيلينسكي

سلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس ممثلي الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا ماتي ماسيكاس، طلباً لحصول أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.


وقال زيلينسكي، قبل تسليم الطلب، في فيديو بثه على قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام": "حتى هذه المرحلة من الحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، يستغرق مثل هذا الإجراء سنوات للرد، وأود أن أشكركم على هذه السرعة، ليس فقط فريقنا، الذي استجاب بسرعة، ولكن أيضًا فريقكم الكبير، الذي يمنحنا الفرصة للقيام بهذا الإجراء في غضون أسابيع أو شهرين".


يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.

 

 وعلى صعيد آخر، تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، لمناقشة خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.


ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تقول فيه أوكرانيا إنها تعاني من عجز شهري يقدر بمليارات الدولارات، ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص اقتصادها بمقدار النصف تقريبًا وسط الغزو الروسي المستمر، حسبما أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية.
 

وكتب زيلينسكي - في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - "ناقشنا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مسألة ضمان الاستقرار المالي لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب".
 

وأضاف: "لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية مستقبلية. أنا متأكد من أن التعاون بين صندوق النقد الدولي و(أوكرانيا) سيبقى مثمرًا".
 

وردًا على ذلك، شكرت جورجيفا، زيلينسكي، على الاتصال في تغريدة على تويتر، مشيرة إلى أن "الدعم الاقتصادي المستمر" من حلفاء أوكرانيا سيكون مفتاح جهود إعادة الإعمار.
 

وتابعت: "شكرًا لك زيلينسكي على المكالمة الجيدة جدًا اليوم. إن استمرار الدعم الاقتصادي من قبل شركاء أوكرانيا ضروري لوضع الأسس لإعادة بناء أوكرانيا التنافسية الحديثة".
 

وأصدر البنك الدولي تقريرًا الأسبوع الماضي يفيد بأنه من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 45.1 في المائة هذا العام بسبب الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من 50 يومًا.
 

وقالت المنظمة إن الصراع قطع التجارة وشبكات النقل في أوكرانيا، وأوقف 90 في المائة من تجارة الحبوب الحيوية ونصف صادراتها الإجمالية.

الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا روسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

السيطرة على حريق مخزن مدينة نصر دون إصابات (فيديو)

النيران تلتهم مخزن ورق خلف السراج مول بمدينة نصر

الاختيار 3 الحلقة 17.. تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل