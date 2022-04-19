احذر.. فيروس الكبد الغامض يصيب الأطفال فى بريطانيا

تسود حالة من القلق الشديد في بريطانيا عقب انتشار فيروس غير معروف يصيب الأطفال بحالات التهاب الكبد، حيث أفادت مصادر إعلامية بريطانية بأن هذه الحالات ليس لها مبرر، وخصوصاً بعد ظهور هذا الفيروس في عدد من البلدان ومنها إسبانبا وأمريكا.

وقد حصل بعض الأطفال المتضررين في بريطانيا على التقيم المطلوب في المراكز المتخصصة وخضع عدد من الأطفال إلى عمليات زرع كبد جديد، وأعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية، عن أن فيروسات التهاب الكبد غالباً ما تكون بسبب مضاعفات محتملة في الكبد، وعادة ما تستخدم عمليات زرع الكبد لعلاج فشل الكبد في النهاية.

ما هي أعراض فيروس الكبد الغامض الذي يصيب الأطفال ؟

أفاد الأطباء في بريطانيا بأن المرض له أعراض ظهورها على معظم مرضى فيروسات التهاب الكبد، والأعراض أحياناً تكون معدية، وغالباً تكون الأعراض القيء المستمر وآلام البطن، ويصاب الأطفال باليرقان، مما يعني اصفرار الجلد أو بياض العين.

وتشمل الأعراض أيضاً البول الداكن، والبراز الباهت، وحكه الجلد، وتيبس المفاصل، وآلام العضلات، والحمى، والغثيان، الخمول، وفقدان الشهيه.

وقال مدير قسم أمراض الجهاز العضمي للأطفال في جامعة نيويورك “الدكتور جيريمايا ليفين” إنه يجب على الآباء توخي الحذر الشديد في التعامل مع هذا المرض إذا كان لديهم طفل يعاني مرض التهاب الكبد، حيث شدد على أنه يجب على الأطفال غسل أيديهم لمنع التعرض المحتمل للفيروسات التي يمكن أن تسبب اتهاب الكبد، وأضاف أنه إذا أصيب أي طفل بعدوى، فينبغي إبقائه في المنزل لمنع انتشار الجراثيم.