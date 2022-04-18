الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

استعد.. آخر موعد لشراء شهادات 18 البنك الأهلى وبنك مصر «شهادة الادخار»

البنك الأهلي
البنك الأهلي

آخر موعد لشراء شهادات 18 البنك الأهلي وبنك مصر.. يبحث الكثير من عملاء بنكي مصر والأهلي عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد انتهاء طرح شهادات الإدخار بعائد 1

، حيث لاقت رواجًا كبيرًا لدى المواطنين منذ إنطلاقها في البنكين.

آخر موعد لشراء شهادات 18 البنك الأهلي وبنك مصر

آخر موعد لشراء شهادات 18 البنك الأهلي وبنك مصر.. طرح كل من بنك مصر والأهلي شهادات الإدخار 18% عالية الفائدة، وهي شهادات مؤقتة تنتهي صلاحيتها خلال فترة قصيرة، وللإجابة على السؤال فإنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قرار بشأن انتهاء صلاحية الشهادة التي استقبلت أعداداً كبيرة من المدخرين، في جميع فروع البنكين حتى وقتنا هذا.


كيفية شراء شهادات الإدخار 18%

يمكنك شراء الشهادات للأفراد والقصر، والاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقة ائتمانية مع ضمان الشهادة، كما يمكن استرجاعها بعد 6 أشهر فقط من تاريخ الشراء، ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ إتمام عملية الشراء من البنكين.

حصيلة عائد شهادة 18٪

ارتفعت حصيلة الشهادة البلاتينية وطلعت حرب في البنك الأهلي ومصر خلال فترة وجيزة نحو 153 مليار جنيه، يرجع ذلك لرغبة المواطنين في استثمار أموالهم في شهادة ذات عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها مدتها عام واحد من تاريخ الشراء، ولا يمكن استردادها إلا بعد 6 أشهر.

حبس شخصين لاتهامهما بممارسة البلطجة في البساتين

مدّعي النبوة على الحصان في الإسماعيلية «مدمن مخدرات»

فؤائد شهادة طلعت حرب

أولاً: عائد ثابت 18% طوال فترة الاحتفاظ بالشهادة.
ثانياً: مدة الشهادة سنة كاملة، ويبدأ البنك صرف العائد بداية من الشهر الأول من تاريخ إصدارها.
ثالثاً: يتم احتساب المدة الادخارية للشهادة، في اليوم التالي من شرائها.
رابعاً: يتيح البنك شراء الشهادة من أي فرع من فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
خامساً: تبدأ من فئة 1000 جنيه، وتصل إلى أي مبلغ يرغب فيه العميل.
سادساً: يتيح البنك الشهادات للأفراد الطبيعيين والقصر بالولاية.
سابعاً: يمكن لصاحب الشهادة الحصول على قروض بضمانها.
ثامناً: يمكن لصاحب الشهادة الحصول على إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.
تاسعاً: يمكن لصاحب الشهادة استردادها بعد مرور 6 أشهر كاملة على شرائها.

مزايا الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

1- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
2- مدة الشهادة 3 سنوات.
3- سعر العائد 11% شهري، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويجري احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
4- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
5- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.  
6- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية.
7- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

اخر موعد لشراء شهادات 18 شهادات 18 البنك الأهلي بنك مصر موعد انتهاء طرح شهادات الإدخار شهادات الإدخار بعائد 18 كيفية شراء شهادات الإدخار حصيلة عائد شهادة 18٪ فؤائد شهادة طلعت حرب مزايا الشهادة البلاتينية الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

مواد متعلقة

سعيد المصري: التعليم القديم خلق المتعصبين والتطوير يحتاج لتغيير عقول أولياء الأمور

«هاكرز الاتصال».. «الدستور» تتحدث مع ضحايا منتحلي خدمة عملاء البنوك

«الأزهر للفتوى»: يوم عاشوراء شهد معجزة كبرى لنبى الله موسى

عرض مسرحية «حارة الناس الغلابة» فى ساقية الصاوى اليوم

كاتب «كنت طفلا قبطيا»: عجب أغلب من قرأه ومن اعترضوا هم الذين اكتفوا فقط باسم الكتاب (حوار)

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

مدّعى النبوة على الحصان فى الإسماعيلية «مدمن مخدرات»

توجيهات رئاسية للحكومة وللمحافظين بضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟