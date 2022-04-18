استعد.. آخر موعد لشراء شهادات 18 البنك الأهلى وبنك مصر «شهادة الادخار»

آخر موعد لشراء شهادات 18 البنك الأهلي وبنك مصر.. يبحث الكثير من عملاء بنكي مصر والأهلي عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد انتهاء طرح شهادات الإدخار بعائد 1

، حيث لاقت رواجًا كبيرًا لدى المواطنين منذ إنطلاقها في البنكين.

آخر موعد لشراء شهادات 18 البنك الأهلي وبنك مصر

آخر موعد لشراء شهادات 18 البنك الأهلي وبنك مصر.. طرح كل من بنك مصر والأهلي شهادات الإدخار 18% عالية الفائدة، وهي شهادات مؤقتة تنتهي صلاحيتها خلال فترة قصيرة، وللإجابة على السؤال فإنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قرار بشأن انتهاء صلاحية الشهادة التي استقبلت أعداداً كبيرة من المدخرين، في جميع فروع البنكين حتى وقتنا هذا.



كيفية شراء شهادات الإدخار 18%

يمكنك شراء الشهادات للأفراد والقصر، والاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقة ائتمانية مع ضمان الشهادة، كما يمكن استرجاعها بعد 6 أشهر فقط من تاريخ الشراء، ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ إتمام عملية الشراء من البنكين.

حصيلة عائد شهادة 18٪

ارتفعت حصيلة الشهادة البلاتينية وطلعت حرب في البنك الأهلي ومصر خلال فترة وجيزة نحو 153 مليار جنيه، يرجع ذلك لرغبة المواطنين في استثمار أموالهم في شهادة ذات عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها مدتها عام واحد من تاريخ الشراء، ولا يمكن استردادها إلا بعد 6 أشهر.

فؤائد شهادة طلعت حرب

أولاً: عائد ثابت 18% طوال فترة الاحتفاظ بالشهادة.

ثانياً: مدة الشهادة سنة كاملة، ويبدأ البنك صرف العائد بداية من الشهر الأول من تاريخ إصدارها.

ثالثاً: يتم احتساب المدة الادخارية للشهادة، في اليوم التالي من شرائها.

رابعاً: يتيح البنك شراء الشهادة من أي فرع من فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

خامساً: تبدأ من فئة 1000 جنيه، وتصل إلى أي مبلغ يرغب فيه العميل.

سادساً: يتيح البنك الشهادات للأفراد الطبيعيين والقصر بالولاية.

سابعاً: يمكن لصاحب الشهادة الحصول على قروض بضمانها.

ثامناً: يمكن لصاحب الشهادة الحصول على إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

تاسعاً: يمكن لصاحب الشهادة استردادها بعد مرور 6 أشهر كاملة على شرائها.

مزايا الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

1- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2- مدة الشهادة 3 سنوات.

3- سعر العائد 11% شهري، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويجري احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

4- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

5- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

6- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية.

7- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.