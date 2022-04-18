حبس شخصين لاتهامهما بممارسة البلطجة فى البساتين

أمرت النيابة العامة فى البساتين بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة اعمال البلطجة وقيامهما بمنع العاملين بشركة دعاية وإعلان من استكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة على الطريق الدائري ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح باستكمال عملهم بنطاق دائرة القسم.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدير شركة دعاية وإعلان، بتضرره من شخصين لقيامهما بمنع العاملين بالشركة عمله من استكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة "أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم" ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح باستكمال عملهم.

وبالتحري وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزة أحدهما "بندقية خرطوش" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.