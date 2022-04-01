آخر ميعاد لشهادة 18| متى ينتهي شراء شهادات 18% البنك الأهلي ومصر

آخر ميعاد لشهادة 18 يستمر البحث بشكل مكثف لحرص المواطنيين لتحقيق أكثر استفادة من المعاملات البنكية، ونستعرض معكم ما يدور حول آخر موعد لشراء شهادات البنك الاهلى وبنك مصر 2022، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء شراء شهادات الإدخار 18% من بنكي مصر والبنك الأهلي المصري، حيث تصدرت محرك البحث العالمي “ جوجل” منذ إطلاقها.

آخر ميعاد لشهادة 18

آخر ميعاد لشهادة 18، لم يتم تحديد آخر يوم حتى الآن، وكانت بدأت يوم الإثنين 21 مارس 2022، حيث أصدر البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية سنوية، وأصدر بنك مصر شهادة طلعت حرب، ذات عائد شهري بلغ 18%، تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها بخصوص جميع المواطنين.

وفي هذا السياق، يمكنك شراؤها للأفراد والقصّر والاقتراض بضمانها وإصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، كما تستطيع استردادها بعد مضي 6 أشهر فقط على الشراء، إعتباراً من اليوم التالي من تاريخ إتمام عملية الشراء من البنك.

آخر موعد لشراء شهادات 18٪ من بنك مصر والأهلي

ومن هذا الجانب، أوضح كلا من بنك مصر والأهلي أن شهادات الإدخار عالية الفائدة والبالغة 18٪ شهادات مؤقتة تنتهي صلاحيتها خلال فترة قصيرة.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن قرار بشأن إنتهاء صلاحية شراء الشهادة.

عائد شهادة الـ 18٪

يذكر أنه ارتفعت حصيلة الشهادة البلاتينية وطلعت حرب في البنك الأهلي ومصر في خلال الأيام القليلة الماضية، يرجع ذلك إلي رغبة المواطنين في استثمار أموالهم في شهادة ذات عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها مدتها عام واحد من تاريخ الشراء ولا يمكن استردادها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع الشهادة والاعتماد الرسمي لها.

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فوائد شهادة طلعت حرب من بنك مصر

1- عائد ثابت 18% طوال فترة الاحتفاظ بالشهادة، وليس متغير.

2- مدة الشهادة سنة كاملة، ويبدأ صرف العائد بدءاً من الشهر الأول من تاريخ إصدارها.

3- يتم احتساب المدة الادخارية للشهادة، في اليوم التالي من شرائها.

4- يتيح البنك شراء الشهادة من أي فرع من فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

5- الشهادة تبدأ من فئة 1000 جنيه، وتصل إلى أي مبلغ يرغب فيه العميل.

6- يصدر البنك الشهادات للأفراد الطبيعيين والقصر بالولاية.

7- يتيح لصاحب الشهادة الحصول على قروض بضمانها.

8- يتيح لصاحب الشهادة الحصول على إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

9-أخيرا، يتيح لصاحب الشهادة استردادها بعد مرور 6 أشهر كاملة على شرائها.