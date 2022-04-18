رسالة عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

نصح د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الثالث الثانوي بعدم الالتفات إلى كل ما يقال على السوشيال ميديا بشأن امتحاناتهم.

وقال الوزير، لـ"الدستور": كل ما عليكم الآن هو المذاكرة والتدريب على الأسئلة من المنصات المختلفة لوزارة التربية والتعليم"، مضيفًا أنه سيتم إعلان كل شىء عن الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي تحدده الوزارة.

وكشف وزير التعليم عن عقد الوزارة خلال الأسبوع الجاري مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة للصفوف الثلاثة، ولتوضيح الضوابط الخاصة بامتحانات الطلاب المصريين بالخارج والمواعيد المُقررة لهم.

قال طارق شوقي في تصريحات له: "كما ستُعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا آخر نهاية شهر رمضان؛ للإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وتمنى بأن يحصل أولياء الأمور ووسائل الإعلام على أي تفاصيل تتعلق بالوزارة من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات لأي شائعات أو أخبار مغلوطة يتم تداولها عبر السوشيال ميديا.

وبدأ اليوم الامتحان التجريبي لأولى ثانوي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية التي تعقد وفق الضوابط الآتية:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة وتتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).