الكاظمي يطالب بتكثيف الجهد الاستخباري للإيقاع بالعصابات الإرهابية بالعراق

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين، توجيهات لتعزيز الأمن وإحباط مخططات الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واستمع في مستهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون الذين استعرضوا سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء وجه الأجهزة الأمنية المعنية والمكلّفة بالواجبات الميدانية، بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان".

ووجه القائد العام بحسب البيان بتكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدّرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون.

في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، خلال لقاء مع قائد القيادة الوسطى الأمريكيّة الجنرال مايكل كوريلا، أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي من النمو مجددا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون الأمني والعسكري بين بغداد وواشنطن، والحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن.

وتناول اللقاء تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ولاسيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين، وفقا للبيان.

وأكد الكاظمي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة.

من جهته، أعرب الجنرال مايكل كوريلا عن تقديره للمستوى القتالي للقوات الأمنية العراقية، وارتفاع مؤشرات الأداء وقدرتها على تنفيذ مهامها الميدانية الجديدة، واستثمار القدرات الجوية التي توفرها طائرات القوة الجوية العراقية الحديثة.

وجرى أثناء اللقاء، بحسب البيان، التطرق إلى الوضعين الأمني والعسكري على المستوى الإقليمي والتنسيق المشترك لوأد نشاط الجماعات الإرهابية، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.