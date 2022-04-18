كيف يمكن الحفاظ على بشرتك في فصل الصيف؟

بمجرد اقتراب فصل الصيف، تكون بشرتنا هي الأكثر تضررًا بسبب الحرارة ، والشمس الحارقة ، والتلوث ، والعرق ، وما إلى ذلك، وبسبب الحرارة والرطوبة الزائدة ، يزول اللمعان الطبيعي للبشرة بشكل عام، حتى لو لم نقضي ساعات تحت أشعة الشمس، فلا يزال من المهم اتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة للحفاظ على لمعان البشرة.

إليك بعض النصائح للعناية بالبشرة لهذا الموسم وفقًا لموقع the sun.

اغسل ونظف وجهك يوميًا

خلال فصل الصيف بسبب العرق والتلوث والحرارة، تكون بشرتنا هي الأكثر تضررًا، ويتم جمع الكثير من جزيئات الغبار في جميع أنحاء وجوهنا والتي قد لا تتمكن من رؤيتها بالعين المجردة، في مثل هذه الحالة من المهم استخدام غسول للوجه يناسب نوع بشرتك ويساعد في التنظيف العميق ويزيل الأوساخ، يمكن لغسول الوجه الطبيعي والعضوي أن يفعل المعجزات لبشرتك في الصيف.

تونر منعش

يساعدك التونر على إغلاق المسام المفتوحة، ويمكن استخدام تونر طبيعي وعضوي جيد في الصيف للحفاظ على لمعان البشرة فإن التونر ضروري لمنع تراكم الزيت في المسام المفتوحة، استخدم تونر مع خلاصة الورد والزعفران ؛ لكونه خفيف ومنعش بشكل عام.

قشر جسمك

إذا لم تقشري بشرتك، بغض النظر عن كمية المستحضر التي تستخدمينها، فلن تتمكني أبدًا من الحصول على بشرة متوهجة لذلك ينصح بإمساك مقشر للجسم والاستحمام، للتقشير، افركي المقشر برفق في حركات دائرية على جسمك بالكامل بدءًا من الكتفين واشطفه جيدًا، يجب أن نحاول القيام بذلك 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة جميلة على مدار العام.

حافظ على رطوبة بشرتك

الصيف هو الوقت الذي تحتاج فيه بشرتك إلى الترطيب، مطلوب قناع ترطيب جيد ويجب على المرء استخدامه عدة مرات في الأسبوع، قبل وضع القناع، اغسلي وجهك، يساعد القناع على إصلاح البشرة وترطيبها وتلطيفها، يمكن للأقنعة أن تعالج الأمراض الجلدية المختلفة مثل حب الشباب والجفاف والزيت وما إلى ذلك.

استخدم واقي الشمس بانتظام

بغض النظر عن مقدار الوقت الذي تقضيه في الشمس، فإن استخدام واقي الشمس أمر لا بد منه، يحميك الكريم الواقي من الشمس بعامل حماية 30 أو 60 عامل من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (أ) و (ب)، من المهم إعادة وضع واقي الشمس كل 2-3 ساعات كل يوم طوال الصيف لحماية بشرتك من التسمير.

يُقترح اتباع نظام منتظم للعناية بالبشرة، وتناول الطعام والشراب الصحي، ومحاولة استخدام المزيد من المنتجات المصنوعة من المكونات الطبيعية والعضوية.