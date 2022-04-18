الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنشآت السياحية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

عادل المصرى
عادل المصرى

هنأت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وقالت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري في بيان لها: «بأسمى معاني الحب والتقدير نقدم التهاني للأخوة المسيحيين في ربوع مصر والمصريين ببلاد المهجر والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيين وداعين الله عز وجل أن تعود عليهم وعلى مصرنا الحبيبة هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات والسلام».

كما تقدمت الغرفة بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، والإخوة المسيحيين، بـ «عيد القيامة المجيد»، مؤكدين على أن الشعب المصري نسيج واحد بكافة طوائفه الدينية، وأن الترابط والتسامح والتماسك بين المسلمين والمسيحيين هو أهم ما يميز الشعب المصري العظيم.

المنشات السياحية والمطاعم الأمن والأمان والسلام عيد القيامة المجيد القيادة السياسية ببلاد المهجر والخارج بابا الكنيسة

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