أبرزها فواتير الكهرباء وحصر العقارات.. 19 طلب إحاطة على أجندة لجان النواب اليوم

تزدحم أجندة اجتماعات لجان مجلس النواب، اليوم الإثنين بالعديد من شكاوى النواب المقدمة عبر طلبات الإحاطة المقدمة منهم، في العديد من الموضوعات، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي، والذي تناقشه لجنة البيئة خلال اجتماعها اليوم، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن كثرة شكاوى المواطنين من مشكلة القراءات الخاطئة التي تصدر بسببها فواتير غير معبرة عن استهلاك المشترك الحقيقي من الكهرباء.

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين اجتماعين متتاليين تناقش خلالهما طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث يختص الأول بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية .، فيما يتناول الثاني مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز بشأن الطرق المتبعة في حصر الممولين والعقارات المملوكة لهم.

وتستكمل لجنة الشئون التشريعية بالمجلس مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم خليفة، بشأن عدم حصول العاملين بالشهر العقاري فترة مسائية على مستحقاتهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدني الخدمة المقدمة بمكاتب الشهر العقاري بحي المرج وتقاعس وتأخر وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري وهيئة أبنية المحاكم) في استلام وتشغيل المبنى المجهز بمنطقة ـ كفر الشرفا بحي المرج محافظة القاهرة.

وفي ذات السياق تناقش قوى عاملة النواب خلال اجتماعها اليوم، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمد بهجت الصن، بشأن استحقاق العاملين بالمناطق النائية والمعينين بعد 31/12/2002 للبدل النقدي وبدل الإقامة، وعدم المساواة في تحديد بدل المناطق النائية لكل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ خاصة وأنهم يعملون في إطار قانوني واحد.

بينما تناقش لجنة الشئون الدينية طلبا الإحاطة المقدمان من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن عدم تقديم أي دعم مادى في بناء المساجد الموجودة بمركز ههيا وأبو كبير وعدم فرش المساجد التي تعانى من حالة الفرش السيئة بمحافظة الشرقية.

كما تناقش أيضًت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية صا الحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية وإدراجه في خطة العام المالي الجديد.

وتعقد لجنة الادارة المحلية بالمجلس اليوم اجتماعًا تناقش خلاله، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن تأخر محافظة القاهرة عن إصدار قرار تخصيص حق انتفاع دون مقابل قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1811,75م2، كائنة بحارة كمال من شارع عثمان متفرع من شارع طومان باي - حي الزيتون - لصالح مديرية الشباب والرياضة بغرض إقامة مركز شباب عليها، وذلك بالرغم من موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 13/7/2021.

وفي السياق تعقد لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، ثلاث اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائبة سناء برغش، بشأن عدم توفير الاعتمادات والإمكانات المادية لنادي متحدي الإعاقة بالبحيرة.

• النائب عاطف المغاوري، بشأن مركز التنمية للكشافة الجوي بالعصلوجي – محافظة الشرقية.

•النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن عدم جاهزية الملاعب والأندية والمراكز الشبابية بإجراءات وأدوات الإنعاش القلبي والرئوي.

• النائب طه الناظر، بشأن تطوير مراكز الشباب وإدخال العديد من الألعاب الرياضية بها.

•النائب حسام أبو زيد، بشأن مركز شباب مطور بمركز أبو قرقاص محافظة المنيا.

فيما تناقش لجنة التضامن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم افتتاح مبنى منطقة البلينا التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رغم تجهيزه.

بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن وجود فساد وعدم انضباط بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص).

وتناقش لجنة السياحة بالمجلس طلب الإحاطة المقدم من النائبة نورا علي، بشأن شكوى بعض شركات السياحة المصرية من تلقيهم اعتراضات من شركات السياحة الأجنبية بسبب رفع زيارات الصوت والضوء من البرامج السياحية.