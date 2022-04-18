الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بحلوان

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، اليوم الاثنين، أولي جلسات محاكمة "أحمد .ا" محبوس سائق توك توك؛ لاتهامه بجريمة سرقة هاتف محمول مواطنين بالإكراه بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات ، بأنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة سرق المنقول المبين وصفا وهي الهاتف المحمول والمملوك للمجني عليها  آلاء محمد بطريق الإكراه الواقع على كل من المجني عليهما آلاء محمد وسما محمد وبشري سرور والذي ترك أثر جروح بأن باغت المتهم المجني عليهما الأولي والثانية سارقا الهاتف المحمول من الأولي فاستقل الدراجة البخارية للفرار فتشبسنا بالمتهم صارختين مستغيتين فحاولت المجني عليها الثالثة نجدتها فاعترضت طريقه محاولة ايقافه فدهسها حال استقلاله الدراجه البخاريه فأحدث إصابتهن الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصداً من ذلك الفرار بالمسروق فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهن والاستيلاء على المسروق حال كون المجني عليها الأولي والثانية طفلتين لم تتجاوز 18 من عمرها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة الشهود في القضية حيث شهدت بشرى سرور ربة منزل بأنها تناهى الي سمعها صراخ اطفال مستغيثين فتوجهت حيث ذلك الصراخ فأبصرت الطفلتين المجني عليهم عالقين بالدراجة البخارية محل الواقعة قيادة المتهم فحاولت إيقافه ظنا منها باختطافه لهنا بأن قامت باعتراض طريقه فقام بدهسها وسقطوا أرضا ولاذ بالفرار ، وشهد محمد عبد المنعم محامي بأنه نما الي علمه قيام المتهم بسرقة الهاتف المحمول المملوكة لنجلته كرها عنها خلال تواجد نجلته المجني عليها الثانية برفقتها فحدث اصابتهما.

وشهد مجري التحريات بالقضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان بان تحرياته توصلت الي قيام المتهم بارتكاب الواقعة بسرقة الهاتف المحمول والمملوك للمجني عليها الأولي" آلاء" واستقل الدراجة البخارية محل الواقعة هربا فتشبثت به المجني عليهما صارختين مستغيثين فتحرك بالدراجة البخارية ساحلا لهن فاعترضت الشاهدة "بشرى" طريقه فدهسها قاصداً من ذلك الفرار بالمسروق مما أحدث إصابتهن واردف بتمكنه من ضبط المتهم وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها وأرشده عن الهاتف المحمول متحصلات الواقعة والدراجة البخارية المستخدمة في ارتكابه الواقعة واستطرد بتمكنه التوصل لمقطع مرأي لارتكاب المتهم للواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة سائق توك توك حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

أخبار فاتتك| إسرائيل تمنع المسلمين من دخول الأقصى بسبب الأعياد التلمودية وارتفاع أسعار الذهب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-4-2022

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟