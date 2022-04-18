اليوم.. نظر محاكمة المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، اليوم الاثنين، أولي جلسات محاكمة "أحمد .ا" محبوس سائق توك توك؛ لاتهامه بجريمة سرقة هاتف محمول مواطنين بالإكراه بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات ، بأنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة سرق المنقول المبين وصفا وهي الهاتف المحمول والمملوك للمجني عليها آلاء محمد بطريق الإكراه الواقع على كل من المجني عليهما آلاء محمد وسما محمد وبشري سرور والذي ترك أثر جروح بأن باغت المتهم المجني عليهما الأولي والثانية سارقا الهاتف المحمول من الأولي فاستقل الدراجة البخارية للفرار فتشبسنا بالمتهم صارختين مستغيتين فحاولت المجني عليها الثالثة نجدتها فاعترضت طريقه محاولة ايقافه فدهسها حال استقلاله الدراجه البخاريه فأحدث إصابتهن الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصداً من ذلك الفرار بالمسروق فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهن والاستيلاء على المسروق حال كون المجني عليها الأولي والثانية طفلتين لم تتجاوز 18 من عمرها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة الشهود في القضية حيث شهدت بشرى سرور ربة منزل بأنها تناهى الي سمعها صراخ اطفال مستغيثين فتوجهت حيث ذلك الصراخ فأبصرت الطفلتين المجني عليهم عالقين بالدراجة البخارية محل الواقعة قيادة المتهم فحاولت إيقافه ظنا منها باختطافه لهنا بأن قامت باعتراض طريقه فقام بدهسها وسقطوا أرضا ولاذ بالفرار ، وشهد محمد عبد المنعم محامي بأنه نما الي علمه قيام المتهم بسرقة الهاتف المحمول المملوكة لنجلته كرها عنها خلال تواجد نجلته المجني عليها الثانية برفقتها فحدث اصابتهما.

وشهد مجري التحريات بالقضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان بان تحرياته توصلت الي قيام المتهم بارتكاب الواقعة بسرقة الهاتف المحمول والمملوك للمجني عليها الأولي" آلاء" واستقل الدراجة البخارية محل الواقعة هربا فتشبثت به المجني عليهما صارختين مستغيثين فتحرك بالدراجة البخارية ساحلا لهن فاعترضت الشاهدة "بشرى" طريقه فدهسها قاصداً من ذلك الفرار بالمسروق مما أحدث إصابتهن واردف بتمكنه من ضبط المتهم وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها وأرشده عن الهاتف المحمول متحصلات الواقعة والدراجة البخارية المستخدمة في ارتكابه الواقعة واستطرد بتمكنه التوصل لمقطع مرأي لارتكاب المتهم للواقعة.