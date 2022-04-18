الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 20 طن مخلفات في حملات نظافة بحي جنوب بالمنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع حي جنوب المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي، و قامت برفع 20 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي.

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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا

وقال أيمن حسانين رئيس حي جنوب المدينة أن قسم البيئة بالحي واصل تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس مركز و مدينة المنيا، أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من شوارع حي جنوب المدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين بحضور العاملون بالبيئة، حيث تم رفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات الصلبة والتراكمات بنطاق الحى وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا

 من جهته قال مصطفى الدبيكى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تنظيم حملات نظافة ورفع الإشغالات بطريق مصر أسوان الزراعي تم خلالها رفع نقاط تجمع القمامة وجميع الإشغالات بالطريق وإحلال وتجديد الأسوار الحديدية، وذلك بحضور فريق الإشغالات بمجلس المدينه مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة والميدانية لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز و مدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا، موجها برفع التراكمات وتجمعات القمامة من شوارع المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ،تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا

وأضاف رئيس  المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال وحملات النظافة على مدار اليوم، من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ 24 ساعة، بجميع شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجميع بالقرى التابعة لها. 

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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا

 ويتم نقل هذه المخلفات أولا بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي، لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى التابعة له.

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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا
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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا
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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا
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حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة المنيا
المنيا رفع مخلفات بحي جنوب طريق مصر أسوان الزراعي أيمن حسانين محمود أبو كريشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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