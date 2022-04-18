ماليزيا تعلن عن دعمها لمساعى سيئول للانضمام للاتفاق الشامل والتقدمى للمحيط الهادئ

أفادت وزارة التجارة الكورية بأن ماليزيا أعربت اليوم الاثنين عن دعمها لمسعى كوريا الجنوبية للانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة ضخمة تضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ يونهاب” أعرب الوزير الأول الماليزي ووزير التجارة الدولية والصناعة محمد عزمين علي عن دعمه لانضمام سيئول الموشك للاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP) خلال اجتماع افتراضي مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، قرارها بالانضمام إلى الاتفاقية وتعمل على تقديم طلب هذا الشهر.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان إن "الوزير الماليزي رحب بطلب كوريا الجنوبية المزمع للحصول على عضوية في الاتفاق وشارك في إجراءات تصديق بلاده على الاتفاقية".

يشمل الاتفاق 11 دولة، بما يشمل ماليزيا وأستراليا واليابان وكندا والمكسيك وفيتنام، وتمثل حوالي 15% من إجمالي حجم التجارة العالمي البالغ 5.2 تريليونات دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2020.

وحتى الآن، أعربت سبع دول من أصل 11 دولة عضو بالاتفاق، بما في ذلك ماليزيا وكندا وأستراليا وفيتنام، عن دعمها لجهود سيئول للانضمام. بينما لم تعلن أربع دول وهي اليابان وسنغافورة وتشيلي وبيرو عن دعمها.

وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان أيضًا الآراء حول الإطار الاقتصادي لمنطقتي المحيط الهندي والهادئ، الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إطلاقه في منطقة آسيا، وسط المنافسة الصينية الأمريكية المتزايدة.

وأبلغ يو الجانب الماليزي أن كوريا الجنوبية "تراجع بشكل إيجابي" المشاركة في إطار العمل، حيث من المتوقع أن تساعد المنصة في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للمنطقة وتحقيق النمو المستدام، وفقًا للوزارة.

كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع ماليزيا في سلاسل التوريد والطاقة النظيفة وغيرها من القضايا في خلال إطار العمل وعبر آليات تعاون أخرى مختلفة.