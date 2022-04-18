الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مستثمرون يحصلون على حكم ضد رئيس شركة «تسلا» بعد استغلاله اسم السعودية

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أفاد موقع "سبق" السعودي بأن مستثمرين حصلوا على حكم لصالحهم في دعوى قضائية قضائية رفعوها ضد شركة "تسلا"؛ بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018.

ونقل الموقع عن وثيقة قضائية أن "المستثمرين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "تسلا"؛ بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018 حول إخراج شركة السيارات الكهربائية من البورصة الأمريكية، فازوا بالحكم الذي يتهم "ماسك" بالاحتيال والكذب".

وأشار الموقع السعودي إلى أن هؤلاء المستثمرين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "تسلا" وإيلون ماسك الذي يحملونه مسؤولية خسارتهم أموالًا بعد نشر "تغريدات مضللة"، من أبرزها تغريدة حول صفقة مع صندوق الاستثمارات السعودي أحد أقوى الصناديق السيادية في العالم.

ووفقًا لتقارير أمريكية، فإن قاضيا فيدراليا أكد أن تغريدات إيلون ماسك التي ظهرت في 7 أغسطس 2018 غير دقيقة ومضللة.

وعلى صعيد آخر، صعّد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من انتقاداته للجهة المنظمة للأوراق المالية الأمريكية، واصفًا مسؤولي مفوضية الأوراق المالية والبورصات بأنهم "أوغاد" لتوجيههم اتهامات بالاحتيال ضده بسبب تغريداته لعام 2018 بشأن الاستيلاء على الشركة. 

وأعرب ماسك عن شكواه تجاه لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال تصريحات في مؤتمر TED في فانكوفر، في اليوم الذي تصدر فيه أخبارًا رئيسية من خلال كشف النقاب عن عرض استحواذ نقدي بقيمة 43 مليار دولار لشركة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب "رويترز".

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم وفقًا لإحصاءات فوربس، إن التمويل لخصوصية شركته للسيارات الكهربائية تم تأمينه بالفعل في الوقت الذي نشر فيه تغريداته ، لكن الوكالة "تابعت التحقيق العام النشط رغم ذلك".

وأضاف: "لذلك اضطررت للتنازل للجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل غير قانوني. هؤلاء الأوغاد".

وكان أفصح  الملياردير إيلون ماسك، بأن عرض شراء "تويتر" مقابل 41.39 مليار دولار.

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وائل لطفي

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