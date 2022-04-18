الرئيس الشيشانى: روسيا تواجه عشرات الدول الغربية والناتو فى أوكرانيا

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إن روسيا لا تواجه الجيش الأوكراني والنازيين فقط في عمليتها العسكرية، وإنما تواجه عشرات الدول الغربية ومعها حلف شمال الأطلسي (ناتو).



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن منشور لقديروف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام": "إن روسيا اليوم في حالة حرب مع العالم بأسره".



وأضاف: "لماذا أقول هذا؟ لأنه لا يوجد دعم ملموس لروسيا من أحد، والدول الغربية التي تعتبر نفسها قوية وحلف شمال الأطلسي يقفون ضد روسيا"، مشيرا إلى أن "هؤلاء يدعمون أوكرانيا في التمويل والتسليح، ويرسلون إليها مسلحين ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك فإن روسيا في حالة حرب مع عشرات الدول".

وعلى صعيد آخر، توعد رئيس الشيشان رمضان قاديروف بـ"نهاية هوليوودية غير سعيدة" للمسلحين والمتطرفين، الذين يتحصنون في مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول.

وقال "قاديروف" على حسابه بموقع "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "إن هؤلاء المسلحين يستخدمون المصنع كمقر لهم، وحولوا المصنع إلى حصن حقيقي ليختبؤا به".

وأضاف "قاديروف": "أن نهاية عصابات قوات الأمن الخاصة في ماريوبول مخطط لها لتكون كجميع نهايات هوليوود، ولكن ليس بنهاية سعيدة للأشرار، حيث ينتظر ورثة بانديرا الدمار".

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس الشيشان رمضان قديروف، عن وصول دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان قريبًا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونشر "قديروف"، مقطع فيديو عبر قناته على "تليجرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.

وتابع الرئيس الشيشانى: "هذا ليس سوى جزء صغير من الذين يريدون خدمة دولتهم الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم تحفيزًا"، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.