وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الصف الأول الثانوى قبل الامتحان التجريبى

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي التي ستنطلق غدًا الاثنين، مهم جدًا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

وأشار «شوقي»، في تصريحات صحفية، إلى أن التدريبات على الامتحانات الإلكترونية له علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام المقبلة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، غدا، أول امتحان تدريبي إلكتروني بشهر أبريل، وذلك لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بعد غد الثلاثاء 19 أبريل، مادة رياضيات (علمي- ادبي).

ويوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل، يؤدي الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الأحياء.

ويوم الأربعاء، الموافق 27 ابريل، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، مواد الأحياء (علمي)- مادة الجغرافيا (أدبي).

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تحميل منصة الامتحان الجديدة (swift Assess)، استعدادا لدخول الامتحان التجريبي الالكتروني عبر أجهزة التابلت المدرسي.

ويمكن للطلاب تحميل منصة الامتحان التجريبي عبر الخطوات التالية:

- اضغط على الإعدادات

- اضغط آخر اختيار

- ثم اضغط تحديث

- افتح النوكس واضغط آخر اختيار واضغط up date

- بعد انتهاء التحديث افتح النوكس واضغط أول اختيار، واضغط على كلمة install لتظهر لك منصة سوفيت.

ويتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أن تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة تحديث أجهزة التابلت، والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المالية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على أن تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرساله لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).