الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد مسلسل الاختيار 3 على جميع القنوات العارضة رمضان 2022

.الاختيار
.الاختيار

مواعيد مسلسل الاختيار ٣ على جميع القنوات.. يحقق مسلسل "الاختيار 3"، حالة رواج كبيرة بين الجمهور بعدما نال العديد من الإشادات الكبيرة بفضل المحتوى الذي يقدمه من دلائل وبراهين مهمة في حياة مصر.

نجاح الحلقات المقدمة في الاختيار 3 جعلته محط متابعة الملايين من عشاق الدراما التي ترسخ حالة الوطنية في الشارع المصري، وهو ما جعله في طلائع البحث في موقع البحث الشهير جوجل.

وترصد "الدستور" المواعيد والقنوات التي تعرض المسلسل في موسمه الثالث وهي كالتالي..

مواعيد مسلسل الاختيار ٣ على جميع القنوات

 

ويعرض مسلسل الاختيار 3، على ON، و ON DRAMA، وأيضًا منصة WATCH IT.

وتعرض قناة أون حلقات مسلسل الاختيار 3، عند تمام الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة مساءً، كما تتم إعادته فى تمام الساعة الرابعة والثلث فجرًا، وأيضًا الثالثة عصرًا، كما يذاع المسلسل أيضًا على منصة WATCH IT.

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تعرض قناة المحور مسلسل “الاختيار 3” في تمام الساعة 10:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثالثة الساعة 4 مساءً من اليوم التالي.

المسلسل يعرض على قناة "حكايات" الساعة ١٠:٣٠ مساء، إعادة١ الساعة ٤:٣٠ فجرا، إعادة٢ الساعة ١٠:٣٠ صباحا، إعادة ٣ الساعة ٤:٣٠ عصرا.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

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أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

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