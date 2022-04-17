الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 16|انهيار «ورد» بعد اكتشافها خيانة «ماهر»

المشوار
المشوار

اكتشفت ورد “دينا الشربيني” خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل المشوار، خيانة زوجها ماهر “محمد رمضان” لها، حيث سمعت كلامه مع عزة “ندى موسى” لتجيبه الأخيرة بأن يبتعد عنها، وتدخلت ورد لتسأل عما يدور بينهما، لتخبرها “عزة” عن محاولة ماهر خيانتها معه، ولكنها لم تخبرها حتى لا تفسد حياتها وتتسبب في طلاقها.

وانهارت “ورد” بعدما علمت خيانة ماهر لها، وطردته من الشقة، في الوقت الذي حاول فيه “ماهر” الدفاع عن نفسه، وسط صمت وبكاء “ورد”، وفي النهاية تركها في المنزل لتبكي وحيدة وهي غير مصدقة ما حدث.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

دينا الشربيني 30 مارس قناة dmc دراما عرض مسلس مسلسل المشوار محمد ياسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

ملخص أحداث الحلقة 16 من الاختيار 3.. محاولة اغتيال برهامى.. وتسريب جديد لمرسى

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟

اعتقال 6 من القدس وأسير محرر من طولكرم ومستوطن يدهس طفلاً

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط بينيت.. وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى