الاختيار 3 الحلقة 16| ضابط المخابرات العامة يستجوب أحد المسئولين عن شحنة الأسلحة الإخوانية

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال الحلقة 16 من مسلسل الاختيار3، نجح ضباط المخابرات العامة في إحباط مخطط تهريب شحنة الأسلحة الإخوانية إلى سيناء وتسليمها إلى 6 عناصر أجنبية استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية هناك.

وقال ضابط المخابرات العامة مراون “أحمد عز” لأحد زملائه: “العيال دي جديدة وملهاش تاريخ في العمليات.. اتدربوا من سنتين في سوريا وليبيا ثم جاءوا إلى سيناء”.

وبدأ الضابط مراون، في استجواب أحد العناصر الإرهابية قائلًا: “يابني انت ممسوك بعربية مليانة سلاح يعني خلاص مستقبلك بقى ضلمة.. ساعدني عشان أحطلك نيون صغيرة في الضلمة اللي انت فيها دي”.

وتابع: “التدريب بتاع سوريا كان سلاح ولا متفجرات؟” وأخبره أن صديقه “علاء” أبلغ عنه انه المسؤول عن السلاح والتسليم.

ليرد الإرهابي:"كداب يا باشا.. أنا آخر واحد داخل معاهم.. وجلال هو اللي مظبط كل حاجة مع الناس وقالنا بس اننا هنسلم في سيناء".

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.

كما عرضت الحلقة مشهدا يفسد فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خطة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها منفردا، في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن السيسي، لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة، لكن فوجئ بوجود عبد الفتاح السيسي في انتظاره.



أبطال المسلسل حسب الظهور

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3



يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء