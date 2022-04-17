الاختيار 3 الحلقة 16.. توكيلات من الشعب لـ«السيسي» ضد مرسي والإخوان

كشفت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار"، عن غضب الشارع المصري والشعب من فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ورفضهم التام لما كانوا يفعلونه في البلاد، ويعرض المسلسل ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022 ضمن مسلسلات رمضان لهذا العام عبر قناة أون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأوضحت الحلقة تجميع المصريين ونزولهم بتوقيع عدد من التوكيلات لوزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي- آنذاك- ويجسد دوره الفنان ياسر جلال ضد جماعة الإخوان الإرهابية والراحل المعزول محمد مرسي، ويجسد دوره الفنان صبري فواز.

مسلسل الاختيار 3

شارك أبطال وصنّاع مسلسل "الاختيار 3 - القرار" عبر صفحاتهم المختلفة من خلال السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جماعية تجمع بين عدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا في المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 عبر قناة أون، والذي يعرض حصريًا على منصة واتش إت الإلكترونية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع الصورة التي جمعت بين الفنان أحمد عز، والفنان أحمد السقا، والفنان عصام السقا، والدكتور بيتر ميمي مخرج العمل، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة هيدي كرم، ومحمود البزاوي، ومحمود عبدالمغني، وبرفقة عدد كبير من نجوم الفن.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.



كما عرضت الحلقة مشهدا يفسد فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خطة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها منفردا، في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن السيسي، لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة، لكن فوجئ بوجود عبد الفتاح السيسي في انتظاره.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء



مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء