في بيتنا روبوت2 الحلقة 16| يوسف يُلقن «لذيذ و زومبا» الأمثال الشعبية للفوز بالمسابقة

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل «في بيتنا روبوت 2» الذي يعرض حصريا على شبكة قنوات الحياة، العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين أبطاله النجوم عمرو وهبة، وشيماء سيف، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر.

وظهر فى الحلقة «يوسف» ويجسده هشام جمال، وهو يُلقن «لذيذ» و«زومبا» - عمرو وهبة وشيماء سيف، الأمثال الشعبية الشهيرة، للفوز بمسابقة الروبوت التى يستعد لها ويدخلها خلال أيام مع المنافس الجديد الذي يدخل المسابقة بـ«روبوت جديد» يدعى «متين»، ويجسده خلال الأحداث الموزع الموسيقى مادى، الذى يشارك لأول مرة تمثيليا.

طه دسوقى

وتخلل المشهد المفارقات الكوميدية، خاصة بعد دخول «علاء» - طه دسوقي المكتب الخاص بيوسف أثناء تدريب الروبوت لذيذ و زومبا على الأمثال الشعبية، ليقوم الثنائي بتوبيخه عن طريق الأمثال التى تتناسب مع شخصيته خلال الأحداث؛ التى تتصدر التريند يوميا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

مواعيد عرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2» يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالي، كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

أبطال وصناع «فى بيتنا روبوت2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، محمد جمعة، محمد محمود، شريف مدكور، دنيا سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، شيرى عادل، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.