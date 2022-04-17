المشوار الحلقة 16.. «ماهر» يقرر الرحيل عن «ورد» بعد شكها في خيانته

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل المشوار، العديد من الأحداث والمشاهد الهامة، حيث تضمنت مشهدًا يعاتب فيه ماهر (محمد رمضان) زوجته ورد (دينا الشربيني) بعد مشاجرتها معه إثر شكها في وجود علاقة بينه وبين صديقتها عزة (ندى موسى) خاصة بعد طلب ورد المتكرر للانتقال من شقة شامل ومقابلة ماهر له بالتأجيل، فضلًا عن النظرات المتبادلة والمريبة التي جمعت ماهر بعزة.

وأكد ماهر لزوجته ورد خلال الحلقة الـ16 من مسلسل المشوار، على أنه لن يجمعه مكان بصديقتها عزة مرة أخرى، وفي نفس الوقت لن يطلب من زوجته ورد المجيء معه والبيات معه في الشارع لعدم تمكنه من إيجاد شقة أخرى، ووعدها بعدم الرجوع إليها إلا بعد حصوله على بيت يليق بها وبابنهما رحيم، خاصة بعد شكها فيه بشأن وجود علاقة تربطه بصديقتها عزة، إلا أنه عاتبها بكلمات مؤثرة، مؤكدًا لها أن ما حدث أوضح له حقيقة حبها له وثقتها فيه.

واعترف «ماهر» لزوجته ورد، بأنه كان في السابق من الممكن أن يكون قد أخطأ في حقها، لكنه كان يندم كل يوم على هذا الخطأ، أما الآن فهو يؤكد لها على إخلاصه لها وعدم خيانتها ولا حتى وجود نية لذلك، وأن كل ما تمناه أن يجعلها تعيش كالملكة معه هي وابنهما رحيم، خاصة بعد رحلة المعاناة والشقاء التي عاشوها معًا، وأنه كان يعتقد أنها أكثر إنسانة حنونة عليه لكنه أخطأ في هذا وتأكد بأن الشارع أحن عليه منها.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: «محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم»، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث مسلسل "المشوار" حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئًا غريبًا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.