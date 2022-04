أبطال مسلسل «الاختيار 3» مع العميد أحمد حسن في «الجيم»

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" صورة جمعته بأبطال مسلسل الاختيار 3، أثناء تواجدهم في الجيم.

وعلق أحمد حسن على الصورة التي جمعته بالفنان أحمد السقا، والفنان ياسر جلال قائلًا: "من عميد لاعبي العالم إلى لواء لاعبي العالم نفحات رمضان".



مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الأختيار 3» دراما فريدة من نوعها، تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3 تقريرًا يكشف تورط مكتب الإرشاد في إطلاق شائعات تتضمن إهانة للجيش المصري وإلى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

ويذهب السيسي بصفته وزير الدفاع، ويلتقي المعزول مرسي (صبري فواز) ويحذره من الإساءة لجيش مصر، قائلًا: "يا ريت يا افندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دى، الجيش المصرى جيش وطنى عظيم صلب وصلابته جاية من شرفه، احنا نستحمل الحديد نستحمل النار لكن نتخدش من الكلمة.. والإهانة فى العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطني، ومبنستحملهاش، واحنا اتحملنا كتير وكتير جدا طول السنتين اللى فاتوا".



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الأختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الأختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساءً

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الأختيار 3 في هذه الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الأختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً