أوصانا خين ني اتتشوسي.. تعرف على أشهر ألحان أحد السعف

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، بذكرى دخول المسيح إلى مدينة أورشليم والمعروف كنسيًا باسم أحد الشعانين.

وقال المرتل الكنسي حنا صادق، خريج معهد ديديموس الضرير لتأهيل مرتلي الكنائس، إن ألحان أسبوع الآلام تتميز بنغمتها الحزينة، عدا نغمات أحد الشعانين التي لها نغمة شعانيني تميزها عن أي لحن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طوال العام.

وأضاف حنا، لـ"الدستور"، أن أشهر لحن على الاطلاق في أحد الشعانين ويعرفه الصغار قبل الكبار هو لحن أوصنا خين ني اتتشوسي الذي يقول بحسب اللغة القبطية:“أوسانا خين نى إتت شوسى: فاى بى اب آورو ام بى اسرائيل: أف اسماروؤوت إنجى فيئسنيو: خين افران ام ابشويس انتى نيجوم.. فيئتهيمسى هيجين نى شيروفيم: افتالوف ايؤايؤو: افشى إيخون إى ياروساليم أوبى باى نيشتى إنسيفيو.. إيسوس بخرستوس انساف نيم فوؤ: إنسوف إنسوف بى نيم شائنيه: خين أووهوبوستاسيس انؤوت: تين أو أوشت اموف تينى أو أوناف”.

وترجم المرتل حنا صادق حنين، كلمات اللحن الى اللغة العربية وقال إنها تقول: “أوصنا في الأعالى هذا هو ملك إسرائيل مبارك الآتي باسم رب القوات…الجالس على الشاروبيم ركب على جحش ودخل أورشليم ما هو هذا التواضع العظيم…يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد بأقنوم واحد نسجد له ونمجده”.

كما أشار صادق إلى أن هناك لحن آخر، لكن لا يتقنه إلا مجموعة من الشمامسة الموهوبين في حقل الألحان الكنيسة وهو لحن الاساباسموس الواطس والذي يقول :"أعجوبة مملوءة مجداُ، الجالس علي الشاروبيم في مثل هذا اليوم نظر إلى أورشليم هلليلويا هلليلويا هلليلويا، يسوع المسيح ابن الله دخل اورشليم.. خلصنا وارحمنا".