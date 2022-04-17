الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في نهار الصيف.. نصائح مهمة للوقاية من ضربات الشمس

ضربات شمس
ضربات شمس

شهدت محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجدة حارَّة شديدة السخونة، لم تشهدها البلاد من قبل حيثُ وصلت درجات الحرارة مال بين 39 حتى 43 درجة مئوية تختلف حسب المحافظة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

ويمكن أن تؤدي الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، والتعرض للشمس في النهار، إلى مضاعفات مرضية على جسم الإنسان، كضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، خصوصًا في شهر رمضان وصيام الجسم عن الطعام والشراب.

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية، طُرق الوقاية من ضربات الشمس نتيجة التعرض لأشعة الشمس في ساعات النهار، وأفضل سبل الوقاية منها خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وفقًا لموقع ميديكال نيوز توداي(Medical News Today) ، المتخصص في الإرشادات الطبية والمعلومات الصحية إنَّ التعرّض للشمس في ساعات النهار، يؤدي لمضاعفات صحية على الجسم، خاصة لو كانت لفترات طويلة أو بشكل متكرر، حيث يصاب الإنسان باضطراب في مستوى الماء والأملاح داخل جسم الإنسان، قد تؤدي بعضها للوفاة في بعض الأحيان.

نصائح للوقاية من ضربات الشمس

وقدَّم الموقع مجموعة من الإرشادات، يجب اتباعها للوقاية من أعراض الإصابة بضربات الشمس، على رأسها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بقدر المستطاع، وغيرها يأتي على النحو التالي:

- دهن الجسم بكريم واقي من الشمس قبل الخروج من المنزل.

- يجب المكوث في أماكن جيِّدة التهوية، 

- الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة لأنها تتسبب في نقص الأكسجين.

- شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم، وللصائم الحرص على تناول من 3 إلى 4 لترات مياه مقسَّمة على فترات طوال الليل.

- الحرص على ارتداء "كاب" أبيض أو اصطحاب الشمسيات.

- ارتداء ملابس قطنية وذلك لقدرتها على امتصاص العرق على أن تكون فضفاضة ذات ألوان فاتحة.

- الحرص على تناول الخضروات الورقية، مثل الخس، والخيار، والفواكه، كالبطيخ، لاحتوائها على كميات وفيرة من المياه.

- المواظبة على شرب العصائر الطازجة، خاصةً الحمضيات كالليمون والبرتقال والمانجو، لإمداد الجسم بالسوائل والأملاح والمعادن التي يفقدها بسبب التعرق.

- غسل الوجه بالماء البارد عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.

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