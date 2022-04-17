دون الملكة إليزابيث.. الأمير وليام وكيت يقودان عيد الفصح الملكي

قاد الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت العائلة المالكة في الاحتفال بعيد الفصح، الأحد، بعد أن ابتعدت الملكة إليزابيث الثانية عن خدمة الكنيسة التقليدية.

الملكة التي تبلغ من العمر 96 عامًا تعاني مما وصف على نطاق واسع بأنها مشاكل في التنقل، ولم تظهر بشكل معتاد في كنيسة سانت جورج في أراضي قلعة وندسور.

سار الأمير وليام وكيت، دوق ودوقة كامبريدج، إلى الكنيسة مع طفليهما الأكبر الأمير جورج والأميرة شارلوت.

وخلفهم كان الابن الأصغر للملكة الأمير إدوارد وزوجته صوفي، كونتيسة ويسيكس مع أطفالهما ليدي لويز وندسور وجيمس فيسكونت سيفيرن.



سارت الأميرة يوجيني جنبًا إلى جنب مع بيتر فيليبس وأطفاله سافانا وإيسلا، بينما أحضر زارا ومايك تيندال ابنتهما الكبرى ميا.

ولم يحضر وريث العرش الأمير تشارلز وزوجته كاميلا اللتان مثلتا الملكة في قداس خميس العهد في نفس الكنيسة.

في هذه الأثناء أمضى هاري شقيق الأمير وليام وزوجته ميجان، دوق ودوقة ساسكس صباح الأحد في مضمار لألعاب القوى لدورة ألعاب Invictus في هولندا.

ورد على نطاق واسع أن الزوجين، اللذين استقالا من واجباتهما الملكية وانتقلا إلى أمريكا في عام 2020، قد توقفا في بريطانيا لرؤية الملكة والأمير تشارلز في طريقهما إلى لاهاي.

احتفلت الملكة بمرور 70 عامًا على العرش في فبراير، لكنها كانت تؤدي مهامها بشكل فعلي في الأشهر الأخيرة وغابت عن عدد من الأحداث البارزة.

بعد أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر أمضت الأشهر الثلاثة التالية بموجب أوامر الأطباء في القيام بواجبات خفيفة فقط، وأصيبت بفيروس كورونا في فبراير.

لقد حضرت بالفعل حفل تأبين في وستمنستر أبي لزوجها الأمير فيليب، الذي توفي عن 99 العام الماضي، ومن المقرر إقامة فعاليات اليوبيل البلاتيني بمناسبة خدمة الملكة في يونيو.