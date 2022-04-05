بعد أنباء عن انتقالهما لبلد آخر.. أين يعيش كيت وويليام؟

الأمير وليام وكيت ميدلتون متزوجان منذ 11 عامًا، يتشاركان ثلاثة أطفال: الملك المستقبلي الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس الصغير.

وتشير تقارير إلى أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد ربما تخطط للقيام بمهمة في صيف عام 2022 بالانتقال من مكان إقامتها في لندن إلى مدينة وندسور في بيركشاير .

هذه الخطوة ستقرب الأسرة من الملكة إليزابيث الثانية ، التي تقيم في القلعة منذ تفشى وباء كوفيد -19 ووفاة زوجها الأمير فيليب، لكن أين تعيش دوقة كامبردج الآن، وهل توجد منازل أخرى؟

يعيش الأمير وليام وكاثرين رسميًا في قصر كنسينجتون في الشقة 1A.



انتقلت عائلة كامبردج إلى هنا في عام 2017 مع طفلين صغيرين آنذاك جورج وشارلوت، بعد مغادرة ويليام دوره في شركة إسعاف شرق أنجليان الجوية.

يمكن للزوار الاستمتاع بالحدائق المشذبة والمعارض الخاصة والشقق التي كانت في السابق موطنًا لأفراد العائلة المالكة التاريخية مثل الملكة فيكتوريا والملكة آن والملكة ماري الثانية والملك ويليام الثالث.

من المعروف أن شقة 1A كانت تعيش فيها الأميرة مارجريت وكونتيسة سنودون وزوجها آنذاك اللورد سنودون.

يعيش كل من دوق ودوقة جلوستر ودوق ودوقة كينت والأمير والأميرة مايكل من كينت في شقق في قصر كنسينجتون.

عاشت ديانا أميرة ويلز ذات يوم في "كي بي"، كما يُشار إليه في كثير من الأحيان، ويوجد الآن تمثال

عاش الأمير هاري وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس أيضًا في القصر في Nottingham Cottage، قبل رحيلهم الكبير إلى الولايات المتحدة.

في أي مكان آخر عاشت دوق ودوقة كامبردج؟

ذكرت تقارير أن الأمير وليام وكاثرين عاشا في أنجلسي ، ويلز، من 2011 إلى 2013، وهناك استأجرا مزرعة من أربع غرف نوم في Bordogan Estate، ولديها أيضًا منزل خاص في نورفولك، يسمى Anmer Hall، يقع في Sandringham Estate، منحته الملكة لهما كهدية زفاف.

يعتقد أن الأمير ويليام وكاثرين عاشا هنا من عام 2015 إلى عام 2017 قبل الانتقال إلى العاصمة.

حاليًا تمتع عائلة كامبردج بقاعة أنمير كمنزل ريفي لهم جميل وهادىء.