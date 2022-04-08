مصادر تكشف خطط كيت وويليام لحياتهما الملكية مع أبنائهما

كشفت مصادر ملكية أن مسيرة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الملكية تم بناؤها "بطريقة غير مسبوقة" تتيح "مساحة للأبوة والأمومة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كيت ميدلتون البالغة من العمر 40 عامًا، قد نالت الإشادة في الأشهر الأخيرة لثقتها المتزايدة ولتأسيس نفسها كملكة المستقبل للأمة.

وتابعت أنه في وقت سابق من هذا العام، تم الإشادة بها باعتبارها "واثقة" لكنها "حازمة" خلال جولتها الكاريبية مع زوجها الأمير ويليام البالغ من العمر 39 عامًا، حيث قال الخبراء إنها "ظهرت كملكة المستقبل'' مع موهبة كبيرة في القيادة الثابتة والهادئة مثل القيادة الحالية.

وقال مصدر ملكي إن نهج كيت كان "استراتيجيًا" و"منهجيًا"، مضيفًا: "كل شيء هو جزء من خطة طويلة المدى عملت هي وويليام عليها.

وتابع “تم بناء مسيرتها الملكية بطريقة غير مسبوقة، بناءً على الحاجة إلى مساحة للأبوة والأمومة”.

وأضاف المصدر الملكي: "كانت هناك انتقادات في الأيام الأولى لزواجهما عندما قيل إنهم لم يفعلوا ما يكفي ، بينما كانوا في الواقع يتبعون استراتيجية مختلفة ، بموافقة كاملة من الملكة اليزابيث الثانية والأمير تشارلز".

وفي الوقت نفسه، كشفت الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد كيف أنها أصبحت الآن محددة للغاية في العمل الذي تسعى إليه ، قائلة إنها لن تقوم إلا بالعمل الذي تشعر فيع قادرة على "إحداث فرق".

وأضافت أن كيت تشبه إلى حد كبير الأميرة إليزابيث الصغيرة و "لطالما عرفت مصيرها وهي جاهزة لذلك الآن".

يأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه مصدر ملكي أن كيت تشعر بـ "وجع" كونها بعيدة عن الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس خلال الجولات الخارجية.

وأكد المصدر أن جولات كيت وويليام الكاريبية تسببت في ابتعاد دوقة كامبريدج عن أبنائها، وهو الأمر الذي أزعجها وتسبب لها في حزن كبير بسبب تعلق أطفالها بها.