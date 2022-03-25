كيت وويليام يستكملان جولتهما في البحر الكاريبي وحديث عن العبودية

وصل دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى جزر الباهاما بعد زيارات سابقة لجامايكا وبليز، وكان في استقبالهم رئيس وزراء البلاد الذي أشاد بالملكة التي استمرت في العمل كرئيسة لدولة الكومنولث على الرغم من حصولها على الاستقلال السياسي في عام 1973.

أومأ ويليام برأسه بالموافقة عندما قال فيليب ديفيس: "لا أعتقد أننا سنرى نفس الشيء مرة أخرى"، بعد إرسال أطيب التمنيات للملكة بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها، كما أثارت الجولة الملكية أسئلة حول إرث بريطانيا في منطقة البحر الكاريبي، والتي لم يحصل الكثير منها على الاستقلال حتى الستينيات وما بعدها.

وفقا لموقع “مترو” كان لا بد من إعادة ترتيب زيارة إلى بليز بسبب مخاوف من انتشار الاحتجاجات ووجهت انتقادات شديدة من النشطاء في جامايكا، حيث أعربت لجنة التعويضات الوطنية لجزر الباهاما (BNRC) عن مخاوفها بشأن الزيارة الملكية.

كان هناك مجموعة من النشطاء يضغطون من أجل تعويضات عن الدور التاريخي لبريطانيا في تجارة الرقيق بشدة، وزعمت المنظمة أن النظام الملكي نهب وسلب أرضنا وشعبنا لقرون، وتركنا نكافح مع قيد التطوير.

تحدث ويليام عن إرث رئيس تجارة الرقيق في وقت سابق من الزيارة، لكنه مثل والده تشارلز خلال خطاب ألقاه في بربادوس في نوفمبر، لم يصل إلى حد تقديم أي اعتذار رسمي، بدلا من ذلك وصف العبودية بأنها مقيتة وقال: "ما كان يجب أن تحدث أبدًا" خلال الخطاب الجامايكي.

كما أعرب ويليام عن حزنه العميق إزاء النقل القسري لملايين الأشخاص من إفريقيا إلى منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية، وهي التجارة التي دعمها الملوك البريطانيون أو استفادوا منها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.

وفي حديثه خلال زيارته إلى جامايكا مع كيت، ردد كلمات والده أمير ويلز ووصف تجارة الرقيق بأنها "فظاعة مروعة تلطخ تاريخنا".

قال رئيس وزراء جزر البهاما للملك المستقبلي لدى وصوله: 'كنا نتطلع إلى وصولك.. لقد طال انتظاره.. يسعدنا وجودك هنا، وأجاب الدوق: "نعم متحمس جدًا لوجودي هنا".

من المتوقع أن يتنافس وليام وكيت مع بعضهما البعض في سباق القوارب الذي أقيم للاحتفال بالذكرى السبعين لتولي الملكة العرش، سيزور الزوجان أيضًا التلاميذ في مدرسة ابتدائية في ناسو ويلتقون بالعاملين الرئيسيين وموظفي الخطوط الأمامية في حديقة الذكرى للاستماع إلى تجاربهم مع الوباء.

في المساء سيحضرون عشاء يستضيفه الحاكم العام السير كورنيليوس سميث يضم قادة المجتمع والأبطال المحليين.