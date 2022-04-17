الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

درجات الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر

طقس حار
طقس حار

تشهد درجات الحرارة في الأيام الجارية ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، موضحة مرور البلاد بطقس متقلب وموجة حارة تبلغ ذروتها اليوم الأحد.

وبدأ الكثيرون في التساؤل عن موعد انتهاء الموجة الحارة وهو ما أوضحته الأرصاد، ويرصد “الدستور" درجات الحرارة المتوقعة وفق خبراء الأرصاد:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 18 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أبريل


القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

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وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ ذروة الموجة الحارة، الأحد، وسيبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد في بيان أنَّ يشهد طقس اليوم نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، إضافة إلى فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساءً على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، محذرة مرضى الجيوب الأنفية والأمراض الصدرية من الخروج في ظل طقس اليوم الحار.

الوجه البحري درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية مائل للحرارة خبراء الارصاد

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وائل لطفي

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