متى يبدأ تحري ليلة القدر في رمضان 2022 وأفضل أدعيتها

أيام قلائل تفصلنا عن بداية الليالي الوترية في العشر الأواخر شهر رمضان الكريم 2022 وتحري موعد ليلة القدر في شهر رمضان، خير ليالي العام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

فضل ليلة القدر

وعن فضل ليلة القدر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، إنها ليلة استجابة الدعاء من الله، وتنزل فيها مقادير الخلائق إلى السماء الدنيا، وهي اللَّيلة التي نزل فيها القرآن العظيم.

وأضافت الإفتاء أن من قام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وعن سبب تسميتها بذلك، أوضحت أنه يُقَدَّر فيها ما يكون في تلك السَّنَة؛ لقوله تعالى: {فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ}.

وورد في سبب تسميتها لأن للطاعات فيها قَدْرًا، وعظم قدرها عند الله، وقيل: لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها.

موعد ليلة القدر 2022

ويُستَحَبُّ طَلَبُ ليلة القدر في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخِر.

وتبدأ الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من مغرب يوم الخميس الموافق الـ21 من شهر أبريل - 20 رمضان المبارك.

أدعية ليلة القدر 2022