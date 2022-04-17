الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان مكتوب.. اللهم اجعلنا هداة مهتدين

القرآن الكريم
القرآن الكريم

تزايد البحث خلال هذه الآونة، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن دعاء ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، حيث يلتزم الكثير من المسلمين خلال شهر رمضان المعظم، بختم القرآن الكريم كاملاً، طمعاً فى نيل المغفرة فى هذه الأيام المباركة التى يتسابق فيها المسلمين من أجل فعل الخيرات.

دعاء ختم القرآن الكريم فى رمضان 

وشهد موقع البحث جوجل، تردد ملايين المسلمين عبر مشارق الأرض ومغاربها، لأجل معرفة دعاء ختم القرآن، الأمر الذي يكشف مدى تعلق الناس بكلام الله تعالى فى شهر الصيام وشهر القرآن الذي يجتمع فيه الناس على طاعة المولى سبحانه وتعالى ليلاً ونهار. 

ويعد دعاء ختم القرآن الكريم فى شهر رمضان من الأدعية التى يستحب قراءتها بعد الانتهاء من قراءة كتاب الله عز وجل. 

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دعاء ختم القرآن فى رمضان 

من أعظم الأدعية التى ينبغى للمسلم الدعاء بها بعد ختم القرآن فى شهر رمضان هو الدعاء التالى: "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عيناً لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان"

"اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك، ربنا يا وهاب نسألك بركات ما أنزلت من السماء وما أخرجت من الأرض".

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