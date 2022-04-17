البرلمان: لا ضرائب أو رسوم بقانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي على أية ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أنه وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذي يؤدي مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

وشدد جبالي على أن تخوفات بعض النواب بشأن شبهة عدم الدستورية فى نص مادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي والتي تنص على أن "لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كليًا أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها"، لا أساس لها، لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.