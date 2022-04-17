الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان: لا ضرائب أو رسوم بقانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي على أية ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أنه وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد  فإن الثمن الذي يؤدي مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

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البرلمان يوافق نهائيا على قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

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نواب يشيدون بقانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي

وشدد جبالي على أن تخوفات بعض النواب بشأن شبهة عدم الدستورية فى نص مادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي والتي تنص على أن "لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كليًا أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها"، لا أساس لها، لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.

المستشار حنفي جبالي مجلس النواب المجال الجوي ضرائب قانون المالية قانون المالية الموحد

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