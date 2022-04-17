وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة.

وأشاد وزير الأوقاف في بيان له اليوم بالروح الوطنية التي تجمع المصريين جميعًا على العمل سويًّا لكل ما فيه صالح الوطن وجميع أبنائه، من أجل العمل والتعاون لبناء مصر.

فى سياق متصل، وضعت وزارة الأوقاف خطتها لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وحددت موضوع خطبة الجمعة القادمة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022 تحت عنوان: "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر"، موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وستكون تحت عنوان الرابعة: "حسن الخاتمة".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة، نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشددًا على ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.

ولفتت إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.