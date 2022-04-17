بريطانيا: روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأحد إن روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي-الأطلسي وتأكيد هيمنتها الإقليمية، حتى مع تحول تركيز العمليات الروسية إلى شرق أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن القوات الروسية مستمرة في إعادة نشر المعدات القتالية وأجهزة الدعم من روسيا البيضاء باتجاه شرق أوكرانيا بما في ذلك المواقع القريبة من خاركيف وسيفيرودونيتسك.

وأضافت أن المدفعية الروسية تواصل قصف المواقع الأوكرانية في أنحاء شرق البلاد حيث تخطط روسيا لاستئناف هجماتها.