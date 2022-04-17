الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي

القوات الروسية
القوات الروسية

 قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأحد إن روسيا حريصة على إجبار أوكرانيا على التخلي عن توجهها الأوروبي-الأطلسي وتأكيد هيمنتها الإقليمية، حتى مع تحول تركيز العمليات الروسية إلى شرق أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن القوات الروسية مستمرة في إعادة نشر المعدات القتالية وأجهزة الدعم من روسيا البيضاء باتجاه شرق أوكرانيا بما في ذلك المواقع القريبة من خاركيف وسيفيرودونيتسك.

وأضافت أن المدفعية الروسية تواصل قصف المواقع الأوكرانية في أنحاء شرق البلاد حيث تخطط روسيا لاستئناف هجماتها. 

المخابرات العسكرية البريطانية أوكرانيا أراضي أوكرانيا إطلاق النار في أوكرانيا أزمة أوكرانيا

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