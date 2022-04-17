الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسي يعرض على المتحصنين في مصنع «آزوفستال» بماريوبول الاستسلام

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها عرضت على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف - في بيان اليوم الأحد "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول في وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك".

وأضاف البيان "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من صباح اليوم الأحد مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - أمس السبت - عن القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

​​وزارة الدفاع الروسية​​ التشكيلات القتالية الأوكرانية سلطات ماريوبول ماريوبول الأوكرانية روسيا

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