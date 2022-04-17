الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحدث باسم أبراموفيتش ينفى الأنباء حول زيارته إلى كييف

أبراموفيتش
أبراموفيتش

صرح متحدث باسم رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، أن موكله ليس موجودا في كييف ولم يزرها مؤخرا.

وفي تعليقه على الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام حول الزيارة المزعومة لأبراموفيتش إلى العاصمة الأوكرانية بهدف تنشيط سير المفاوضات الروسية الأوكرانية، قال المتحدث لقناة "أر بي كا": "لا، هذه معلومات غير صحيحة. السيد أبراموفيتش ليس في كييف، ولم يكن هناك موخرا".

وكانت وكالة "بلومبرغ" ومجلة "Fortune" الأمريكية قد نقلتا عن مصادرهما أن رجل الأعمال الروسي (رومان أبراموفيتش) زار كييف في محاولة لتنشيط المفاوضات الروسية الأوكرانية. وأفادتا بأنه يزعم أنه "التقى المفاوضين الأوكرانيين لبحث طرق استئناف المفاوضات"، وذلك دون تحديد موعد الزيارة.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا أن أبراموفيتش يشارك في ضمان اتصالات معينة بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لا يعد عضوا رسميا في الوفد الروسي، مؤكدا أن مشاركته في الاتصالات الروسية الأوكرانية موافقة عليها من قبل كلا الجانبين.

 

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وائل لطفي

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