وزير الشباب يؤكد تعزيز الانتماء وحب الوطن لدى الشباب خاصة فى المحافظات الحدودية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بقضايا الوعي لدى الشباب، خاصةً الوعي بقضايا الوطن وما يواجهه من تحدياته، لاسيما أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية ومنها الواحات البحرية، وقال إن زيادة الوعي لدى شباب تلك المناطق يعد من أولى أولويات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء وحب الوطن .



جاء ذلك خلال لقاء حواري مفتوح لوزير الشباب مع مجموعة من شباب وفتيات الواحات البحرية، في ختام برنامج زيارته للواحات البحرية، وضمن لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات.



وأقيم اللقاء بمركز شباب القصر بحضور الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، محمد الصفتي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ورئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير والدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية.



وأكد صبحي - فى كلمته - أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تنفيذ برامج عديدة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي؛ ‬من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة .



وأضاف أن مصر تشهد إنجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها، مشيراً الي أن وزارة الشباب والرياضة حققت إنجازات كبيرة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب‪.‬



وقرر وزير الشباب والرياضة - خلال اللقاء - صرف 10 الآف جنية لكل مركز شباب من مراكز شباب الواحات البحرية البالغ عددها 11 مركز شباب، بالاضافة الي دعم أندية القناة والمرأة بمراكز الشباب، وكذا بحث إنشاء مدينة شبابية بالواحات البحرية.



وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم للواحات البحرية لتفقد عدد من المنشآت الشبابية، منها مراكز شباب "القصر، منديشة"، وشهد مسابقات التزلج على الرمال، كما تفقد الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها، وشهد ختام الدورة الرمضانية وكرم الفريق الفائز بالبطولة.