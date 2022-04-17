نشرة بعد منتصف الليل.. ليفربول يهزم مانشستر سيتي واقتحام الأقصى

أحداث كثيرة شغلت المصريين خلال الساعات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.

اقتحام الأقصى

لعلَّ أبرز ما شهدته محركات البحث الأخيرة على جوجل (تريند) هي اقتحام المسجد الأقصى في فلسطين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسببت في شيوع حالة من الحزن الشديد على ارتكاب الجنود الصهيونية الأفعال الإجرامية داخل الأقصى.

وقد دانت عدد كبير من الدول العربية، اقتحام المسجد الأقصى وتدمير بعض منه، من قبل الكيان الصهيوني، الذي هجم على المصلين وقت صلاة الجمعة وقتل وأصاب عدد كبير من الفلسطينيين وهم يصلون، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا...

زلزال في ويمبلي.. ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي

شهدت محركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية، الحديث عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ليفربول، فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن، وتأهل لنهائي الكأس للمرة الأولى بعد غياب 10 سنوات.

وشهدت المباراة الإنجليزية الكثير من الصراعات الكروية جعلت الملعب في حالة كبيرة من الإثارة والحماس، بين اللاعبين ومشعي الفرقتين، بالعاصمة الإنجليزية، لندن، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

روسيا: مقتل وجرح أكثر من 320 عسكريًا وتدمير 23 مدرعة بأوكرانيا

تواصل روسيا عملياتها الدفاعية في الأراضي الأوكرانية، وشنَّ الهجمات العسكرية ضد العسكر الأوكراني، في محاولة منها للسيطرة على دولة أوكرانيا ودخولها ضمن عواصمها.

وشهد اليوم، السبت، عمليات هجومية أخرى من القوات الروسية على الجنود الأوكراني، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة عملياتها العسكرية التي أجرتها في أوكرانيا، تَمّ خِلالها القضاء على القوات الأوكرانية في ماريوبول بالكامل، باستثناء مصنع "آزوفستال"، للتفاصيل اضغط هنا...

مجد الدراما المصرية.. التنوع والاحتراف طريق «المتحدة» لاستعادة الريادة الرمضانية

وجبة درامية دسمة قدمتها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في موسم رمضاني مليء بالإثارة والأعمال الدرامية التي خاطبت كل الفئات العمرية، على أكثر من مستوى.

ونجحت الشركة بتقديم أقوى مواسم الدراما التلفزيونية، من خلال ١٤ عملًا دراميًا نقلتهم القنوات التلفزيونية، من إنتاج الشركة المتحدة، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..