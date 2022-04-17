استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في اليابان، سجلت وزارة الصحة 50 ألفا و293 إصابة جديدة و61 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و287 ألفا و343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 28 ألفا و945 وفاة.



وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 1015 إصابة جديدة و23 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و205 آلاف و64 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 140 ألفا و800 وفاة.



وفي أستراليا، سجلت وزارة الصحة 41 ألفا و209 إصابة جديدة و35 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و351 ألفا و477 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6762 وفاة.



وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 8996 إصابة جديدة و17 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و45 ألفا و809 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و407 وفاة.



وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 927 إصابة جديدة و24 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و763 ألفا و197 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 19 ألفا و721 وفاة.



وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 406 إصابات جديدة وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 199 ألفا و868 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 714 وفاة.



وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 210 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 139 ألفا و847 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 217 وفاة.



وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 14 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 178 ألفا و 387 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 7 آلاف و 676 حالة وفاة.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 76 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 527 ألفا و151 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و 363 حالة وفاة.



وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 314 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 88 ألفا و558 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 673 وفاة.



وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 6 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و654 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 11 ألفا و 951 حالة وفاة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 1046 إصابات جديدة و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و881 ألفا و322 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 65 ألفا و 331 وفاة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1297 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 996 ألفا و832 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6 آلاف و 556 حالة وفاة.



وسجلت إندونيسيا 602 إصابة ووفاة 24 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و39 ألفا و266 مصابا والوفيات إلى 155 ألفا و844 حالة.



وسجلت الفلبين 224 إصابة ووفاة 8 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و682 ألفا و847 مصابا والوفيات إلى 59 ألفا و964 حالة.



وسجلت بنجلاديش 51 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و952 ألفا و275 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 29 ألفا و124 حالة.



وسجلت كرواتيا 644 إصابة ووفاة 5 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و113 ألفا و135 مصابا والوفيات إلى 15 ألفا و725 حالة.



وسجلت الدنمارك 1318 إصابة ووفاة 11 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و947 ألفا و910 مصابا والوفيات إلى 5985 حالة.



وسجلت هونج كونج 794 إصابة ووفاة 41 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و197 ألفا و78 مصابا والوفيات إلى 9110 حالة.



وسجلت ليختنشتاين 29 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و975 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 84 حالة.



وسجلت زامبيا 63 إصابة ووفاة 3 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 318 ألفا و467 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند إلى 3973 حالة.



وسجلت أذربيجان 14 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و349 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 9705 حالات.



وسجلت اليونان 8017 إصابة ووفاة 49 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و232 ألفا و496 والوفيات إلى 28 ألفا و537 حالة.



وسجلت صربيا 728 إصابة ووفاة 7 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و995 ألفا و 351 مصابا والوفيات إلى 15 ألفا و923 حالة.



وسجلت بيلاروسيا 840 إصابة ووفاة 5 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 974 ألفا و46 والوفيات إلى 6899 حالة.



وسجلت بوتان 1367 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 51 ألفا و800 مصاب ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 16 حالة.



وسجلت إيطاليا 63 ألفا و 815 إصابة ووفاة 133 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 مليون و659 ألفا و835 مصابا والوفيات إلى 161 ألفا و 602 حالة.



وسجلت كوبا 402 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و99 ألفا و444 مصابا وحالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8520 حالة.



وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2781 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 528 ألفا و 626 حالة والوفيات إلى 57 ألفا و 231 حالة.



وأعلنت سلطات الصحة الفرنسية تسجيل 61 حالة وفاة، و111 ألفا و 583 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 144 ألفا و 122 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 27 مليونا و 684 ألفا و 374 إصابة.