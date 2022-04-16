نشرة أخبار العرب.. ترحيب فلسطيني بإدانات اقتحام الأقصى.. والربط الكهربائي بين الأردن ومصر والعراق

ترصد «الدستور» في نشرة أخبار العرب، أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية.

فلسطين ترحب بإدانة العدوان الإسرائيلي على الأقصى

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمواقف الدول التي عبرت عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، والمعتكفين فيه، والتي حملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن نتائجه الخطيرة على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورا.

وأعربت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، عن استغرابها من مستوى البيانات الأخيرة التي صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى، مستهجنة مستوى اللغة التي استعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث، خاصة في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

المسجد الأقصى

وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، والاعتراف أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، وأن ما قامت به شرطة الاحتلال من أعمال فاشية، تجلت في طبيعة الاعتداءات على المواطنين والمصلين والمتواجدين في باحات الحرم القدسي الشريف.

وشددت الخارجية الفلسطينية على وجوب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع، وليس التستر عليه بجمل عامة توفر الحماية لتلك التصرفات العنصرية، مشيرة إلى أن ما تم بالأمس يعتبر انتهاكا إسرائيليا لحرمة المكان المقدس، وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وللحق في العبادة، ولحرية التنقل والوصول لأماكنها، كذلك لحرمة شهر رمضان.

الكويت يؤكد ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني

أكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعمه بأي جهد وإن كان رمزيًا في سبيل إعلاء قضيته.

وقال الغانم في أعقاب اقتحام قوات إسرائيلية فجر الجمعة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات واعتقال أكثر من 400 مواطن من داخله.

المسجد الأقصى

وأكد أن ما يحدث في مدينة القدس والمسجد الأقصى دليل على أن مصطلحات النضال والكفاح والدعم والتضامن والمؤازرة لم تمت، بل هي كلمات مفتاحية مفصلية لنيل الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن ما يحدث شاهد يومي ومتكرر على سقوط كل المقولات والخطاب السياسي الذي ساد منذ 30 عامًا وروج للتعايش المتخيل وترتيبات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد.

وشدد على ضرورة ألا نبخل على شعبنا القابع تحت الاحتلال بأي جهد وإن كان رمزيًا في سبيل إعلاء قضيته وقضيتنا على مستوى العالم بأسره، وأن نؤكد تضامننا ودعمنا له بشكل يومي ودائم، وأن نفضح ممارسات الاحتلال القذرة في كل المنتديات المتاحة.

الأردن تشيد بالربط الكهربائي مع مصر والعراق

أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردني المهندس أمجد الرواشدة، أن مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وبين الأردن ومصر يسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، واصفا شبكة الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ومصر بأنها أنموذج يحتذى به للربط الكهربائي الناجح بين الدول العربية، منوها بأهمية الربط الكهربائي العربي لتعزيز استقرار الأنظمة الكهربائية في الدول المرتبطة، ورفد اقتصاد هذه الدول بقيمة مضافة وإيصال خدمة التيار الكهربائي للمناطق غير المخدومة.

وقال الرواشدة إن تبادل الطاقة من خلال الربط الكهربائي العربي والإقليمي، جاء نتيجة لما حققه الأردن من نقلة نوعية في مجال التوليد واستقرار الشبكة الكهربائية، منوها بتوافق مساعي الأردن مع توجهات الاتحاد العربي للكهرباء لإنشاء سوق لقطاع الكهرباء العربي، وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون العالمي لتنمية الربط الكهربائي لتسريع الربط العابر للحدود ونشر الطاقة المستدامة وإنشاء شبكة ربط كهربائي عالمية بحلول عام 2050.

الربط الكهربائي

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي الأردني السعودي، أشار الرواشدة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية في كلا البلدين لإعداد اتفاقيات الربط، واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع.

وحول تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية، قال الرواشدة" إن الأردن وقع مع لبنان وسوريا عقد تزويد الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور اللازمتين للبدء بتزويد الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة الكهربائية السورية".

الإمارات تلعب دورا محوريا في ظاهرة التغير المناخي

كدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن أبو ظبي تلعب دورًا محوريًا في المساعي المبذولة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، وآثاره على المستويين الإقليمي والدولي؛ وتعمل جاهدة للمحافظة على البيئة، انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بصون التنوع البيولوجي الثري في ربوع البلاد.

الإمارات

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "نموذج عالمي ملهم" - أن الجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات في الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، تعد نموذجًا ملهمًا لمختلف دول العالم، لحماية مستقبل البشرية من الخطر الأبرز الذي يواجه العالم حاليًا، حيث تعد الإمارات ضمن صدارة دول العالم في مؤشرات عدة، خاصة بالتغير المناخي والبيئة.

وأشارت إلى أن الإمارات تمتلك مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ، وانطلقت تلك الجهود بعد 6 أشهر فقط من تأسيسها من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة، والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة عام 1975.