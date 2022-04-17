الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية تضرب العراق بقوة 4 درجات

هزة أرضية تضرب العراق بقوة 4 درجات

جريدة الدستور

أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس "ريختر" جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية، شمال شرقي العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الوزارة: أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية... في تمام الساعة 10:00:20 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 4 درجات على بعد 12 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأشارت إلى أن المواطنين في المنطقة شعروا بها، منوهة باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

درجات هزة أرضية السليمانية بالعراق محافظة السليمانية العراق

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