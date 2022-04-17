الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة.. انخفاض أعداد الأسرة لمرضى كورونا بالمستشفيات إلى 14977

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد أسرّة المستشفيات بالولايات المتحدة التي يشغلها المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوورنا "كوفيد 19" بلغ 14977 سريرا في 15 إبريل، مقارنة بـ 14990 في اليوم السابق له.

 

وأفادت الوزارة الأمريكية، بأن معدل دخول المستشفيات لم يتغير عند 0. 2%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

 

وأوضحت أن هذا العدد يشمل المرضى الذين تم نقلهم بسبب أعراض لا تتعلق بكوفيد- 19. 

 

وأشارت إلى تأثر معدل دخول المستشفيات أيضا بعدد الأسرة الجاهزة المتاحة، التي يتذبذب عددها على حسب اليوم.

 

ولفتت إلى أن ولاية ديلاوير سجلت  أعلى نسبة مئوية من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19 عند 4.4 %، تليها واشنطن عند 1 .4 %.

 

 ونوهت بأن نيويورك، سجلت أكبر عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد- 19 عند 1579، تليها كاليفورنيا عند 1269.

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وائل لطفي

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