الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من «عنبة» إلى «العندليب».. هؤلاء ظهرت أغانيهم فى ملحمة «Moon knight»

Moon knight
Moon knight

من خلال ثلاث حلقات لمسلسل "فارس القمر – moon knight"، من إنتاج شركة مارفل، وإخراج العالمي محمد دياب، تواجدت الموسيقى المصرية بشكل كبير، والتي حازت على إعجاب وإشادة عالمية.

 

وأحدثت موسيقى Moon Knight موجات إعجاب، خاصةً ملامحها المصرية، بينما تتضمن الموسيقى التصويرية مقطوعات لبوب ديلان وباوهاوس وحتى وام! ، فإن أغاني الموسيقيين المصريين تستحوذ على نصيب الأسد من جدول الأعمال، بحسب صحيفة "ذا ناشونال".

 

ومن بين هؤلاء دي جي كابو في دبي، والذي يحمل أيضًا اسم "Arab Trap Boss"، عددًا من مقطوعاته التي ظهرت في العرض بما في ذلك Arab Trap: Made In Egypt - الذي يحتوي على عينة من أغنية خسارة للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وصولا إلى أغنية "بتونس بيك" للمطربة الراحلة وردة الجزائرية في الحلقة الثالثة.

 

وشملت الحلقة التجريبية أيضًا فيلم نجاة الصغيرة بحلم معاك ، والذي يُسمع خلال مشهد ينتظر فيه ستيفن (إسحاق) موعده في المطعم.

 

كما تحتوي الحلقة الثانية على أغنية "الملوك" لأحمد سعد وعنبة وزوكش، والتي احتلت المرتبة 15 في قائمة أفضل مبيعات الأغاني في العالم" بعد سماعها في العرض.

 

وبات يحتوي الفيديو الموسيقي الرسمي لأغنية عنبة حاليًا على أكثر من 57 مليون مشاهدة على YouTube، العديد من المنشورات التي تم تحميلها في الأسبوع الماضي من قبل الحسابات الشخصية تقرن الأغنية بعمل فني من "Moon Knight"، وقد جمعت كل منها عشرات الآلاف من المشاهدات.

 

وبدأت السلسلة المصغرة، التي تتكون من ست حلقات، على منصة بث Disney + في 30 مارس، ويمكن القول إنها أكثر إصدارات Marvel غرابة حتى الآن، حيث تستند إلى قصص مصورة تابعة لمارفيل، الذي يظهر فيها الشخصية التي تحمل الاسم نفسه.

 

يروي "Moon Knight" قصة مرتزق يعاني من اضطراب هوية انفصالي، والذي يصبح جنبًا إلى جنب مع شخصياته البديلة، متورطًا في لغز مميت يتعلق بآلهة مصرية قديمة.

 

المسلسل من بطولة أوسكار إسحاق، ومي كالاماوي، وكريم الحكيم، وخالد عبدالله، وإف موراي أبراهام وإيثان هوك، يقود فريق الإخراج مخرج فيلم Clash محمد دياب.

كما أشاد النقاد بالمسلسل كونه "مثير بشكل مغر" وبارع في الطريقة التي يوازن بها فيلم الإثارة النفسي روح الدعابة الجافة.

moon knight فارس القمر اغنية مارفل عنبة عبدالحليم حافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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