السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بيلاروسيا يعلن بدء حقبة جديدة من العلاقات مع روسيا

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بدء حقبة جديدة من العلاقات بين بلاده وروسيا.
وقال لوكاشينكو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت: "نتيجة لرحلة العمل التي أجريتها إلى روسيا وزيارة قاعدة فوستوتشني الفضائية في منطقة أمور، فُتِحَت صفحة جديدة في علاقاتنا".
وأضاف أنه تم رفع جميع أشكال الحظر على المشاركة في البناء على الأراضي التي كانت ممنوعة سابقًا عن البيلاروسيين، مشيرًا إلى أن هذه حالة خاصة لم تحدث مسبقًا؛ إذ يجري الآن قبول البيلاروسيين في جميع المرافق المغلقة.
وتابع: "كما لم يكن هناك حظر مطلقًا على رئيس بيلاروس شخصيا، فقد ذهبتُ إلى المصانع التي تصنع الرؤوس الحربية والصواريخ النووية، وحضرت أنا وبوتين مؤخرًا دورة تدريبية لقوات الردع".
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن في مارس الماضي رفع القيود المفروضة على حركة المواطنين بين روسيا وبيلاروسيا.

مينسك روسيا بيلاروسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

شيخ الأزهر للبابا تواضروس: علاقة المسلمين والمسيحيين تجسيد حقيقي للوحدة والإخاء

ثلاثي هجومي يقود الأهلي أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

إصدار 134 قرار غلق إداري لمنشآت طبية مخالفة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين