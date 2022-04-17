وزير الداخلية يكرم مؤمن عبيد تقديرًا لجهوده فى العمل

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم شهادة تكريم إلى النقيب مؤمن عبد الخالق نظمى عبيد، معاون مباحث قسم الحوامدية، بالجيزة، وذلك تقديرا له على الجهد المبذول منه والالتزام بواجباته المكلف بها على أكمل وجه، وذلك تقديرا لمجهوداته خلال الفترة الماضية وتمكنه من ضبط عدد من القضايا بجنوب الجيزة.

يأتى هذا فى إطار حرص وزارة الداخلية على تحفيز وتقدير أبناءها ليكون حافزًا لهم ولزملائهم في العمل، وتمنى وزير الداخلية لمنظومة الوزارة النجاح والتميز الدائم.