مطران أبوقرقاص يترأس صلاة درب الصليب بـ«مارجرجس دلجا»

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، صلاة درب الصليب وذلك بكنيسة مار جرجس بدلجا.

كان في استقبال بشارة الأب يوحنا بولس، راعي الكنيسة وتحدث في العظة عن استعدادنا لمعايشة أسبوع الآلام، وعيد القيامة المجيد، وذلك عن طريق تضامنا في الألم، الذي يحياه المرضى والفقراء والمهمشين، إضافة إلى الالتزام بمبادئنا الإنجيلية، تجاه صعوبات الحياة بمعنى الوقوف تحت الصليب مع مريم والتلميذ الحبيب ولا نتهرب من مسئولياتنا.

في السياق، اختتم مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك أمس، زيارته لكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بعزبة حنا أيوب بالزيارات الرعوية.

وتحتفل الكنائس المصرية غدًا بصلوات عيد الشعانين الذي يشتهر باستخدام السعف وسنابل القمح خلال الاحتفالات.