السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر للبابا تواضروس: علاقة المسلمين والمسيحيين تجسيد حقيقي للوحدة والإخاء

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مكالمة هاتفية بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، للتهنئة بمناسبة «عيد القيامة المجيد»، متمنيًا للإخوة المسيحين في مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام.

وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بالعَلاقة التي تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدِّين، مؤكدًا أن التهنئة ليست من باب المجاملة أو الشكليات، وإنما تأتي انطلاقًا من فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف، مشيرًا إلى أنَّ علاقة المسلمين والمسيحيين تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء، وأنَّ هذه الأخوَّة ستظلُّ دائمًا الرباط المتين الذي يَشتدُّ به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادته بمكالمة شيخ الأزهر، وسروره بالتجديد الدائم لأواصر الصداقة والمحبة والالتفاف حول النسيج الوطني المصري المتين الذي يجمع المسلمين والمسيحين، مشيرًا إلى اعتزازه بالعلاقة التي تربط قادة الكنيسة ورجالها بعلماء الأزهر الشريف، وأنَّ هذه العلاقة تُمثل انعكاسًا للتعاون والعلاقة التي تربط بين المؤسستين العريقتين في مختلف المجالات.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب البابا تواضروس الثاني عيد القيامة المجيد أحمد الطيب

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