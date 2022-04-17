اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين بالإسكندرية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأحد، قداس أحد الشعانين بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من الشعب القبطي بالإسكندرية.

واتخذت الكاتدرائية بالإسكندرية كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى إطلاق الحجز المسبق لحضور قداس البابا لأحد الشعانين.

وأضافت المصادر، أنه عقب إتمام البابا تواضروس الثاني، قداس أحد الشعانين بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، يتوجه إلى دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، حيث يقضي خلوته في أسبوع الآلام بالدير وسط أبنائه الرهبان.

وتابعت المصادر الكنيسة أن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية يترأس قداس خميس العهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن يتجه صباح الجمعة العظيمة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لترؤس صلواتها بها بإجراءات احترازية مشددة، ونسبة حضور لا تتجاوز 50% من مساحة الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ولفتت المصادر الكنيسة، إلى أن البابا تواضروس الثاني يترأس مساء السبت قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بإجراءات احترازية مشددة.

تبدأ الكنائس المصرية غدًا الأحد، الاحتفال بأسبوع الآلام، آخر أسابيع الصوم الكبير، والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد.

ويبدأ الأسبوع غدًا بـ"أحد السعف"، الذي يمثل ذكرى دخول السيد المسيح القدس راكبًا حماره، حيث استقبله أهلها رافعين سعف النخيل، ويليه "اثنين البصخة"، و"ثلاثاء البصخة"، و"أربعاء البصخة" أو "أربعاء أيوب"، و"خميس العهد" ذكرى العشاء الأخير، و"الجمعة العظيمة" التي توافق ذكرى موت المسيح وفقًا للمعتقدات المسيحية، و"سبت النور"، ثم الأحد عيد القيامة.

وتشهد الكنائس المصرية خلال هذا الأسبوع قداسات متتالية، يشارك فيها الأساقفة والقساوسة والمواطنون الأقباط، كما يبدأ الأقباط في الاستعداد لقداس عيد القيامة، الذي يقام مساء السبت المقبل، في كل الكنائس، ويرأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في الكاتدرائية المرقسية بحضور كبار رجال الدولة.

وتصلي الكنائس في أحد السعف "طقس تجنيز عام" مقدمًا على كل موتى الأسبوع، لأن من يمت من الأقباط في أسبوع الآلام لا يصلى عليه قداس جنائزي.