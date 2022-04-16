نبيلة مكرم لطلاب المدارس: لازم نتعلم من «رئيسنا» قبول الآخر

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال حفل إفطار مبادرة “اتكلم عربي” داخل إحدى المدارس الدولية برعاية وزارتي التربية والتعليم ووزارة الهجرة، إنها تشكر وزير التعليم علي فكرة كتاب قبول الآخر.

وأضافت: المبادرة رئاسية والهدف منها توعية الطلاب بأهمية اللغة العربية، وقالت: "الناس فاكرة أن المبادرة للكلام باللغة العربية فقط، ولكن هذا غير صحيح، نحن نتحدث عن هويتنا وعن تراثنا وعن حضارتنا في مصر.

ووجهت كلامها للطلاب: "لازم احترم فكر وطريقة وشكل اللي ادمي لو بيعرج أو حتي عنده لدغة؛ لأنه أخويا وهي اختي".

وأشارت الدكتورة نبيلة مكرم خلال كلمتها: لازم نقبل الموجودين أمامنا ونحترمهم وهذا هو هدف المبادرة.

وقالت: لازم نتعلم من الرئيس رئيس الجمهورية، يصلي صلاة العيد ويدخل الكاتدرائية، لا بد وأن يكون لنا قدوة".

يأتي تنظيم الاحتفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.

من جهتها، عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت التي تشارك في فعالية اليوم، عن سعادتها بالتعاون مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم، وقالت إن حدث اليوم يأتي في إطار استكمال التعاون في مبادرة اتكلم عربي، التي سبق وشاركت في عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج على هامش ملتقى الجاليات، وكذلك داخل الجناح المصري بمعرض اكسبو الدولي بدبي.

وأضافت “سماح” أن المشاركة في فعالية اليوم مع أبناء المدارس الدولية يعد أول تطبيق لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال تشرفي بلقاء الرئيس، وتكليفاته بتكثيف الفعاليات والكتابة خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم في المهد وكلها أهداف تحققها مبادرة "اتكلم عربي".